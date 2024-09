Governo Meloni riceve Ad BlackRock | tavolo per investimenti su infrastrutture

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) La Presidente del Consiglio, Giorgia, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente e Amministratore Delegato del fondo d’investimento statunitense, Larry Fink. Lo comunica Palazzo Chigi, precisando che il colloquio fa seguito alla partecipazione dell’AD Fink all’evento tenutosi lo scorso giugno nel corso del Vertice G7 di Borgo Egnazia sulla Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) co-presieduto dal Presidente del Consiglioe dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nel corso del colloquio, i due interlocutori hanno avuto un approfondito scambio di vedute su possibilidel Fondo USA in Italia nell’ambito dello sviluppo di ‘data center’ e delle correlateenergetiche di supporto.