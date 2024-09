Football Manager 25 annunciato con data d’uscita per console PC e dispositivi mobile

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 30 settembre 2024) SEGA e Sports Interactive hannoufficialmente25, il nuovo capitolo della celeberrima serieiale di calcio in arrivo nella giornata del 26 novembre su PC, PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch ed ancheiOS e Android. Publisher e team di sviluppo hanno ricordato che anche in questo caso gli utenti PC potranno gustarsi25, mentre quelli in possesso di unacome PS5 ed Xbox Series XS potranno accedere a25. È importante segnalare che il gioco verrà rilasciato sin dal giorno di lancio anche su Xbox Game Pass. Come se non bastasse tutto ciò, SEGA e Sports Interactive hanno precisato che25 Touch verrà rilasciato su Nintendo Switch, mentre25farà il suo debutto siiOS e Android attraverso l’abbonamento Netflix.