Fiorentina ancora lavori in corso per Palladino Ma con Gudmundsson può iniziare la svolta

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ha impiegato sette partite ufficiali, ladi Raffaele, per ottenere la prima vittoria stagionale (considerando i 90 minuti). Un successo probabilmente inaspettato, viste le premesse, con una Lazio in vantaggio 0-1 dopo la prima frazione. A ribaltare la situazione è stato Alfred, autire di una doppietta all’esordio con la nuova. In concomitanza col suo ingresso in campo,ha sparigliato le carte cambiando la sistemazione in campo dei suoi: dal 3-4-2-1 di queste prime uscite ad un più classico 4-2-3-1. È difficile credere che il merito della vittoria sia riconducibile al modulo, ma di sicuro la scelta del tecnico ex Monza è stata figlia delle difficoltà di queste prime settimane, con l’intenzione di dare – appunto – maggiore equilibrio alla squadra.