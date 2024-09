Cosa aspettarsi da Teheran dopo la morte di Nasrallah? Risponde Salesio Schiavi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, ha dovuto interrompere la fase di charme diplomacy messa in attuato durante la Unga per tornare a impersonare il ruolo dell’attore severo: “I crimini del regime israeliano non rimarranno senza risposta. I movimenti per la libertà non saranno distrutti assassinando le loro personalità e funzionari”, dice a proposito dell’uccisione di Hassan— morto per soffocamentoessere rimasto intrappolato nei corridoi del bunker nella suburbia di Beirut, dove un bombardamento israeliano ha scovato la leadership di Hezbollah. Le milizie sciite collegate ai Pasdaran, quelli che Pezeshkian chiama “movimenti per la libertà ” e che sono noti anche come “Asse della Resistenza”, sono nervose. Si attendono una risposta daper il colpo subito, che ha dimensioni strategico-esistenziali.