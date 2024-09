Cina | Giornata nazionale aggiunti 1 566 treni per aumento viaggiatori durante vacanze

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pechino, 30 set – (Xinhua) – Laoggi intende aggiungere 1.566per far fronte all’del numero di passeggeri in vista delleper la, che inizieranno domani primo ottobre, secondo l’operatore ferroviario. Secondo la China State Railway Group Co, Ltd., sono previsti 17,5 milioni di viaggi ferroviari di passeggeri oggi, grazie al rapidodel numero di passeggeri. Ieri, le ferrovie nazionali hanno registrato quasi 13 milioni di viaggi di passeggeri, ha affermato la societa’. La corsa ai viaggi ferroviari per la settimana didurera’ per dieci giorni, da ieri 29 settembre fino all’8 ottobre, ha dichiarato l’azienda, aggiungendo che i turisti, le riunioni di famiglia e gli studenti stanno guidando l’dei viaggi.