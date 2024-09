Chappel Roan l’endorsement a Harris su pressione dei fan | Voterò la fottuta Kamala

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024), astro nascente della scena musicale americana e idolo della Gen Z, ha fatto molto parlare di sé nelle ultime settimane. Da una parte a causa la sua decisione di prendersi una pausa dal palco per dare priorità alla sua salute mentale e dall’altra per il suo appoggio, come fatto da altri artisti Usa, una su tutte, ovviamente, Taylor Swift. Dopo il forfait al festival All Things Go, uno degli eventi più attesi della stagione musicale, dove l’artista ha scelto di non salire sul palco motivando la decisione con l’esigenza di prendersi una pausa per tutelare il proprio benessere, la cantante, che conta oltre 45 milioni di ascolti mensili su Spotify e quasi 5 milioni di follower su Instagram, ha parlato anche delle sue opinioni politiche. Intervistata dal The Guardian, ha dichiarato: «Ci sono problemi da entrambe le parti.