Bundesliga quinta giornata | pari tra Bayern e Leverkusen Poker di Dortmund e Lipsia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano 30 settembre 2024 – Il tanto atteso big match delladitra ilMonaco di Vincent Kompany e il Bayerdi Xabi Alonso termina 1-1. Una partita molto equilibrata, controllata per larghi tratti dai bavaresi che però sono andati sotto al 31' con il gol di Andrich, salvo rispondere dopo meno di dieci minuti con il giovane Pavlovic. Chi fa più festa è l'Eintracht che vince 2-4 a casa della neopromossa Holstein Kiel e si porta così in seconda posizione a un punto di distanza dalMonaco.piena di gol di in, perché ne fanno quattro anche il Borussia(che nell'anticipo di venerdì batte il Bochum), ilche schianta l'Augsburg, e il Werder Brema nel bellissimo match contro l'Hoffenheim terminato 3-4. Ripercorriamo tutti i match delladi Bundes.