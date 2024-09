Teatro di risse e spaccio Bar vicino alla stazione chiuso per dieci giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) CASALPUSTERLENGO (Lodi) Sospensione d’urgenza per, da parte del questore di Lodi Pio Russo, della licenza per la somministrazione di cibi e bevande nei confronti del titolare di un bar di Casalpusterlengo, collocato in prossimità dello scalo ferroviario. Il provvedimento è conseguenza degli accertamenti della Questura di Lodi, che ha beneficiato del rilevante apporto dei carabinieri di Casalpusterlengo: è emerso come il pubblico esercizio fosse divenuto luogo d’aggregazione di persone con precedenti per delitti contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti nonchédi aggressioni e punto di riferimento per gli spacciatori della zona. Gli approfondimenti investigativi sul bar sono scaturiti a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti che lamentavano notevoli disagi e timore per la propria incolumità, oltre che per il decoro dell’area urbana.