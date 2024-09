Sulle morti di Marzabotto è sbocciato il fiore della nostra Repubblica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Bologna, 29 settembre 2024 – È una bambinaguerra, Giovanna. Lo è stata e lo sarà per sempre, ancora oggi che ha 84 anni e che i suoi ricordi ci hanno riportato, in queste pagine, alla storia di suo padre torturato e poi ucciso dai nazifascisti, il 29 settembre del 1944, il giorno in cui iniziò: la strage e le sue macerie, lo spartiacque che ha segnato un prima e un dopo, nella storia di questo nostro Paese. Di tutte le sue paure, di tutti gli incubi di Giovanna Monti, uno è quello che mi ha colpito di più: “C’è tanto odio – ha detto –, troppo odio. E non voglio neppure pensare di poter vedere un’altra guerra”., ottant’anni dopo.