Sollievo Virtus Akele e Pajola sono decisivi

(Di domenica 29 settembre 2024) Shark Trapani 88Bologna 89 SHARK : Notae 13, Horton 4, Robinson 27, Rossato 2, Alibegovic 14, Petrucelli 11, Yeboah 13, Mollura ne, Pleiss 2, Gentile 2, Pullazi ne. All. Repesa. SEGAFREDO BOLOGNA: Belinelli 15, Cordinier 13,6, Clyburn 8, Hackett, Grazulis 2, Morgan 11, Polonara 7, Diouf 2, Zizic 11,5, Tucker 9. All. Banchi. Arbitri: Rossi, Bongiorni, Noce. Note: parziali 25-30; 41-49; 61-69. Tiri da due: Trapani 22/40; Bologna 22/32. Tiri da tre: 10/24; 19/29. Tiri liberi: 14/15; 15/19. Rimbalzi: 26; 35. Buona la prima di campionato per lache torna a casa da Trapani con una vittoria ripetendo, però, lo stesso copione che aveva in messo in scena lo scorso fine settimana in Supercoppa. La formazione allenata da Luca Banchi parte in sordina ritrovandosi sul -9 (11-2) e poi spinta dal capitano Marco Belinelli tocca il +18 (31-49).