Rimini è il momento di crederci Ad Ascoli per ingranare la terza

(Di domenica 29 settembre 2024) Buscè chiede ai suoi di avere ancora fame. "Se alla settima giornata ci sentiamo appagati perché abbiamo fatto due vittorie diventa un problema". Due vittorie che hanno dato ossigeno alla classifica e una botta di fiducia non da poco al. Ossigeno e fiducia che saranno necessari oggi in casa dell’. "Contro Milan Futuro e Perugia abbiamo capito che avversario avevamo davanti – dice l’allenatore dei biancorossi – i ragazzi sono stati bravi. Con l’dovremo fare lo stesso". E capire l’in questonon è difficile. Quella marchigiana è una squadra costruita per tornare subito in serie B e che, per di più, ha appena cambiato allenatore passando dalle mani di Carrera a quelle di Ledesma. Appena qualche ora fa, in pratica.