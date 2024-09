MotoGP dell’Indonesia | Jorge Martín torna a vincere

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) Il pilota della Ducati Pramacha vinto il Gran Premio d’Indonesia di. Al secondo posto è arrivato Pedro Acosta della KTM, e terzo Francesco Bagnaia della Ducati. La gara si è svolta domenica mattina sul circuito di Mandalika. Enea Bastianini si è ritirato a causa di una caduta, e Marc Marquez per un problema al motore. Una vittoria che mancava da quattro mesi e mezzo, cioè dal 12 maggio a Le Mans. È la sua ottava in, la terza quest’anno. Con questi 25 puntisale a 366 punti dopo l’Indonesia. In gara Pecco ha difficoltà a trovare il ritmo e scivola in sesta posizione, mentre solo Acosta (che chiuderà 2°) resta in scia allo scatenato Martin. Vanno a terra Marc Marquez e Bastianini (che stava sciorinando giri record e provava a insidiare Acosta). Nel finale Bagnaia infila Bezzecchi e Morbidelli e si prende il podio.