Il Bayern Monaco pubblica un nuovo aggiornamento sul capitano dell’Inghilterra dopo il pareggio del Leverkusen

(Di domenica 29 settembre 2024) 2024-09-29 13:28:04 Riportiamo fedelmente quest’ultima notiziata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I test delhanno mostrato uno “sviluppo positivo” sull’infortunio alla caviglia subito dal capocannoniere della Bundesliga Harry Kane nell’1-1 contro il Bayer. IlKane è caduto ed è stato sostituito all’86’ della partita di campionato all’Allianz Arenaun intervento dell’attaccante delAmine Adli. “Harry Kane ha subito un doloroso colpo alla caviglia”, si legge in un comunicato del. “Esami di our il dipartimento medico di domenica ha mostrato uno sviluppo positivo. Kane continuerà a ricevere cure intensive”. “Speriamo che non sia niente di grave”, ha detto l’allenatore Vincent Kompanyla partita. “Non sono un medico ma spero che possa giocare contro l’Aston Villa”.