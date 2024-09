Cross triathlon a Molveno l’Italia sorride con Mairhofer e Gazzari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Parla anche italiano il mondiale XTERRA dicon la vittoria di Annanella categoria juniores in 1h48’55” proprio nell’ultima gara in programma. Si sono conclusi così nel migliore dei modi i mondiali con le ultime gare riservate ai giovani e con le premiazioni davanti a un folto pubblico di appassionati e non solo. Ben 52 nazioni hanno preso parte alla competizione (nuoto nelle acque gelide del lago di, mountain bike e corsa in mezzo alle montagne popolate anche dagli orsi) con 1.150 atleti solo fra i senior.