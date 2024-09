Auto elettrica sotto carica va in fiamme | paura in una villetta di Pantigliate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024)(Milano), 29 ottobre 2024 - Rogo in un garage di unadi via Saffi a Pantigliete, in provincia di Milano, dove una Fiat 500è andata a fuoco mentre eraed è stata completamente divorata dalle. L'incendio è divampato questa mattina intorno alle 8 e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno domato le, va inun'L'è andata completamente distrutta, molti danni anche al box, sul quale sono in corso verifiche per capire se sia agibile o meno. Danni anche alla. Ancora non sono chiare le cause che hanno provocato il rogo, ma non viene esclusa quella di un problema durante ladell'. Di certo, l’episodio rinfocolerà, è il caso di dirlo, la polemica sulla sicurezza delleelettriche. Sul caso, intanto, indagano i vigili del fuoco