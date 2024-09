Torna a Guastalla nel weekend Piante e animali perduti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Come ogni annopuntuale, l’ultimodi settembre, la festa più attesa dell’autunno guastallese: "", una delle mostre mercato di maggior richiamo nel panorama delle manifestazioni italiane dedicate alla natura e alla campagna. E anche questa XXVII rassegna non mancherà di stupire ed emozionare quanti sceglieranno di arrivare asabato 28 e domenica 29 settembre. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi, con il patrocinio del Comune di, ospiterà circa 500 espositori, tra vivaisti, artigiani, specialisti dell’enogastronomia ed esperti del settore agricolo provenienti da tutta Italia, per trasmettere la passione per l’ambiente e l’agricoltura e promuovere la difesa del territorio, della biodiversità e delle tradizioni.