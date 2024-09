Questa non è una festa in Libano per la morte di Nasrallah

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 28 settembre 2024) A seguito dell’uccisione di Hassan, leader di Hezbollah, sono circolati diversi video che mostrerebbero dei festeggiamenti in, Siria e persino in Iran. Uno di questi mostra una ragazza che si filma insieme ai suoi amici, gioiosi davanti agli altri maninti con le bandiere libanesi. In realtà, il video non ha nulla a che fare con ladi. Per chi ha fretta Il video viene largamente condiviso sui social e ripreso anche da giornalisti. La scena ripresa risale al 2020 durante le proteste di gennaio. La ragazza ha pubblicato un avviso sulla fake news che circola attraverso l’uso improprio del suo vecchio video.