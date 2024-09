Mondiali ciclismo Zurigo 2024 Tiberi capitano azzurro | È una emozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre– Antoniotra i grandi, dopo una stagione che lo ha consacrato ad alti livelli. Il corridore laziale guiderà la nazionale azzurra nel mondiale élite di domenica, su un percorso difficile e con due salite importanti nel circuito di 27 chilometri da ripetere 7 volte.viene da una stagione importante con il quinto posto al Giro d’Italia e la vittoria al Giro del Lussemburgo, che ha confermato il suo buono stato di forma verso la prova iridata. Ma il livello è altissimo, ci saranno Remco Evenepoel, Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel, tre fenomeni veri e autentici favoriti della contesa.: “Per me unaspeciale” Debutto in un mondiale per Antonio, e che mondiale. Ci saranno di fatto tutti i migliori corridori del globo a eccezione di Jonas Vingegaard.