Lagos punta ai trasporti lagunari per ridurre traffico e inquinamento

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set – Coi suoi 20 milioni di abitantie’ una delle citta’ piu’ congestionate non solo dell’Africa ma del mondo visto che la sua rete stradale non e’ sufficiente per accogliere l’altissimo numero di veicoli che ogni giorno si riversano su di essa.sfida ilSe questo non fosse gia’ abbastanza grave questogenera anche alti livelli divisto che le auto stanno ferme per ore nele bisogna ricordare che spesso si tratta di auto vecchie che consumano e inquinano di piu’. Per far fronte a questo problema di recente e’ stata aperta una linea ferroviaria leggera ma questa ha portato pochi benefici visto che la popolazione ditende ad aumentare ogni anno e per tale motivo le autorita’ dino a usare la sua laguna per