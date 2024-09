Juventus un altro 0-3 e difesa di ferro | Vlahovic si sblocca Thiago Motta vola in vetta | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2024) Larisponde all’Inter ein testa alladel campionato di Serie A, in attesa delle gare di Torino e Napoli. In un clima surreale al ‘Ferraris’ per le porte chiuse dopo gli scontri del derby contro la Sampdoria, la squadra diha accelerato nel secondo tempo grazie a. Nel primo tempo i ritmi sono bassi ed i bianconeri nonno il risultato. Gli uomini di Gilardino si difendono bene. I primi 10 minuti della ripresa sono decisivi:primail risultato su calcio di rigore e poi incrocia per il raddoppio con esultanza polemica dopo le ultime critiche. Nel finale la squadra dicontrolla fino al definitivo 0-3 di Conceicao. Vittoria,dellae ancora zero gol subiti per i bianconeri.