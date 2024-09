Il mistero degli abissi Inviolati

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 28 settembre 2024) “Immaginiamo “un mondo dentro un mondo”, un pianeta sommerso, nascosto sotto la superficie che vediamo ogni giornoPensiamo spesso al mare come a un’immensa distesa di onde, un luogo per navigare, per godersi una crociera o una nuotata. Eppure, sotto quelle onde, si cela un regno sconosciuto, un universo a sé stante che pochi di noi riescono a immaginare. Un sub che risale lentamente da un abisso è come un messaggero che emerge da un altra dimensione portando con sé il peso di qualcosa che possiamo solo intuire. Il mare, per noi, è spesso sinonimo di vacanze, di relax. Ma c’è un’altra realtà che vive sotto la superficie: gliinsondabili, profondità dove nemmeno la luce del sole riesce a penetrare, dove il silenzio diventa assordante! Pensiamo alla “Fossa delle Marianne”, unopiù profondi del pianeta, un luogo che si spinge più di 8.