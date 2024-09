Guida TV Sky Cinema e NOW | Marcello Mio Sabato 28 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 28 settembre 2024)28sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 trasmette Midway, un war movie diretto da Roland Emmerich, che racconta la storica battaglia di Midway del 1942. Con un cast stellare che include Woody Harrelson e Dennis Quaid, il film narra uno degli scontri cruciali della Seconda Guerra Mondiale, esaltando il coraggio della Marina statunitense in spettacolari sequenze d'azione aerea e navale. Su SkyDue HD, sempre alle 21:15, andrà in onda La terra promessa, un dramma storico diretto da Nikolaj Arcel, ambientato nel 1755. Mads Mikkelsen interpreta Ludvig von Kahlen, un uomo che tenta di coltivare la brughiera danese, affrontando la feroce resistenza di un potente latifondista.