Dove può arrivare Jasmine Paolini nel ranking WTA a Pechino | c’è l’opportunità di superare Rybakina

(Di sabato 28 settembre 2024)ha iniziato con una vittoria la propria avventura nel WTA1000 di. Un esordio complicato contro la danese Clara Tauson, che sul cemento cinese è stata per un set letteralmente ingiocabile. Bravissima però l’azzurra a rimanere aggrappata al match, in attesa di trovare la maniera per creare dubbi alla propria avversaria. Perso il primo set 6-1,ha avuto la capacità di ribaltare la situazione e di imporsi per 7-5 6-4 nelle restanti frazioni. Qualificazione al terzo turnogiocherà contro la polacca Magda Linette e proverà a raggiungere gli ottavi di finale,si era spinta l’anno scorso. Il target dichiarato diè quello di migliorare quanto fatto l’anno passato e, sesse esprimere il proprio miglior tennis, il traguardo potrebbe essere raggiunto.