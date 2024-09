Canarie si ribalta barcone carico di migranti | nove morti anche un ragazzino tra i 12 e i 15 anni Si cercano 48 dispersi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) I corpi disono stati recuperati in mare a sud dell’isola di El Hierro, nell’arcipelago spagnolo delle, dopo ilmento del caicco sul quale viaggiavano, avvenuto nelle prime ore del mattino di sabato durante un tentativo di soccorso. A bordo c’erano 84 persone: siancora 48al largo della spiaggia di Las Playas. Secondo i servizi di emergenza, 27 naufraghi sono stati portati in salvo e trasferiti al porto di La Restinga, a El Hierro: sono originari di Mali, Senegal e Mauritania. Due dei superstiti sono stati trasportati in elicottero in ospedale. Tutti gli occupanti dell’imbarcazione erano maschi, ma tra le vittime ci sonoadolescenti: uno dei corpi recuperati era di un ragazzo tra i 12 e i 15