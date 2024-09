Affidi facili e quel fiume di soldi | spunta il reato di corruzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Pesaro, 28 settembre 2024 – Concorso in. Questa sarebbe l’ipotesi su cui starebbe lavorando la Procura nell’inchiesta che chiama in causa Massimiliano Santini e Stefano Esposto. E questa sarebbe la ragione per cui, alle 7,30 di mercoledì scorso, Squadra mobile della polizia e Guardia di Finanza, hanno perquisito le loro abitazioni sequestrando ogni possibile prova: dai cellulari ai pc, dalle chiavette usb agli archivi. Non c’è ancora però, su questa ipotesi di, una conferma ufficiale da parte della Procura che, sul fascicolo d’indagine aperto all’indomani dell’inchiesta giornalistica del ’Carlino’ sugli affidamenti, mantiene il più stretto riserbo. L’indiscrezione arriva da fonti vicine al Comune a conoscenza delle carte recapitate ai due indagati dopo la notifica del decreto di perquisizione firmato dal magistrato.