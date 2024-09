Zinzi Lega | Con Salvini slancio alle grandi opere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Noi vogliamo contribuire attivamente al bisogno di modernizzazione del nostro Paese e per farlo crediamo sia fondamentale puntare ed investire sulle infrastrutture. Il ministro Matteoè stato il primo in questo: ha sbloccato il mercato immobiliare con il piano Salva Casa e ha dato uno, facendo ripartire quelle che per anni sono rimaste ferme, e ha dato impulso ad una vera operazione di semplificazione della burocrazia. La cartina di tornasole è proprio la riforma del codice degli appalti, fortemente voluta dal ministro, che guardareali esigenze delle aziende, delle associazioni e di un settore intero.