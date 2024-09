Volley Antropova | Parigi 2024? Felice dell’impresa porto con me tanta esperienza in più

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Sono davvero contentadi questa estate. Dalle Olimpiadi miin più dato che ho giocato in un ruolo diverso rispetto a quello che ricopro alla Savino del Bene. Cercheremo di acquisire la mentalità di Velasco: pensare una partita alla volta“. Queste le parole di Ekaterina, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci, in vista dell’inizio del campionato. “Se saremo da scudetto? Difficile dirlo prima, non a caso il campionato italiano è uno dei più competitivi. Vediamo come andranno le cose; io spero di rispondere con i fatti – ha aggiunto – Ogni anno c’è sempre una squadra dalla quale non ti aspetti nulla che rischia di buttarti giù dai primi tre posti in classifica. Quest’anno sono cambiati tanti roster e sono arrivate tante giocatrici dalla A2, oppure dal campionato tedesco e polacco, che conosciamo meno“.