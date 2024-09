Sinner-Safiullin al secondo turno dell’Atp Pechino | data orario e dove vedere il match Chi è l’avversario di Jannik

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 –sfiderà Romanaldel China Open, Atp 500 da 3.720.165 dollari che si sta giocando sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di. Il russo, numero 69 al mondo, ha battuto 6-3 6-4 lo svizzero Stan Wawrinka, in tabellone grazie a una wild. Sono due i precedenti tra l’azzurro e, entrambi vinti dal leader indiscusso della classifica Atp. La vittoria dicontro Jarry Al debutto a– primodopo il trionfo agli Us Open –ha superato in rimonta il cileno Nicolas Jarry in tre set: 4-6, 6-3, 6-1. Un avvio lento per il numero 1 al mondo, che ha sofferto l'ottimo servizio di Jarry. Nelsetè partito subito forte pareggiando la sfida, mentre nel terzo e decisivo parziale si è scatenato chiudendo la pratica.