Premi | Alberto di Monaco il Magna Grecia incoraggiamento a proseguire il viaggio al sud

(Di venerdì 27 settembre 2024) «I diversi viaggi che in questi ultimi anni mi hanno portato in Italia meridionale nell’ambito della rete dei siti storici Grimaldi di, hanno in larga parte contribuito ad avvicinarmi ai tanti territori che storicamente costituivano la «», vale a dire le odierne regioni di Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia», afferma il PrincipeII didurante il suo discorso al, presso la Galleria Doria-Pamphilj a Roma. «Sono felice di essere stato insignito del titolo di Dottore honoris causa per l’impegno assiduo a favore dell’ambiente, da parte di tre università della «»: Palermo nel 2017, Napoli nel 2018 e Reggio Calabria nel 2021.