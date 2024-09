Mercato di Marina di Pisa anche Confesercenti si oppone allo spostamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2025 - “Non possiamo che ribadire tutta la nostra perplessità, già espressa nel maggio scorso, nei confronti dell’amministrazione comunale e dell’assessore Paolo Pesciatini sull’ipotesi didelestivo diche si svolge sul Lungomare in piazza Viviani. Ipotesi che, nonostante le nostre interlocuzioni con i membri della Terza Commissione consiliare, va avanti senza alcuna concertazione con le associazioni di categoria come previsto dalle normative”. E’ Mirco Sbrolli, presidentedi Anva, a ribadire ancora una volta la posizione degli ambulanti dopo l’approvazione della mozione in consiglio comunale. “Già a maggio scorso avevamo fatto presente all’amministrazione comunale – spiega Sbrolli – come il percorso intrapreso era totalmente sbagliato, a cominciare dalla mancanza della concertazione prevista.