McDonald’s a Roma 250 volontari per Insieme a te per l’ambiente

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 27 settembre 2024)(ITALPRESS) – Cinque spazi pubblici, 250coinvolti, oltre 100 sacchi di rifiuti abbandonati, aree giochi e complementi di arredo urbano riqualificati. Ecco alcuni numeri dell’azione collettiva di oggi disulla città di. Un gesto d’amore dell’azienda nei confronti della Capitale, che racconta il legame non solo con il territoriono ma anche con tutto il Paese che, in questi 38 anni di presenza del brand in Italia, ha accolto l’azienda con i suoi ristoranti, licenziatari e dipendenti.