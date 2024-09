La squadra Grigliata con Rocco al Viola Park Pongracic e Mandra niente Empoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Cementare il gruppo, conoscersi anche fuori dal campo. La Fiorentina ha bisogno di stare insieme. E ieri mister Palladino ha organizzato unaaldopo l’allenamento del mattino. Presente tutta la(gli argentini hanno supervisionato la cottura della carne), con dirigenti e staff.Commisso ha così pranzato con i suoi ragazzi. Con lui anche il dg Ferrari e il ds Pradè. Tornando al campo, la seduta di ieri ha confermato i forfait digora e. La loro presenza al ‘Castellani’ è a questo punto in fortissimo dubbio. Entrambi hanno accusato un problema muscolare al flessore. L’idea è quella di non forzare il recupero. Il resto del gruppo (che oggi e domani si allenerà alle 16.30) sta bene. Palladino sembra orientato a riproporre il 3-4-2-1 di inizio stagione. Davanti a De Gea spazio a Quarta, Comuzzo e Biraghi (in vantaggio su Ranieri).