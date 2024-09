Investimenti in cambio del 5G Le condizioni cinesi su Dongfeng e Huawei

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 27 settembre 2024), colosso dell’automobile controllato dal partito-stato cinese, starebbe chiedendo, indi un investimento produttivo in Italia, un ruolo più importante nelle reti italiane per, società cinese che, per respingere le accuse di spionaggio per conto del governo cinese, ripete ormai da anni di essere privata? È quanto emerge da un articolo di Federico Fubini sul Corriere della Sera. Il titolo è un programma: “, ecco le (pesanti) richiesteindell’investimento in Italia”. Oltre alle pressioni sui dazi e alla richiesta di una mappatura di dove e come poter apprendere la cooperazione nell’intelligenza artificiale, i negoziatorihanno “iniziato a sollecitare il governo su un ruolo dinelle infrastrutture di telecomunicazioni in Italia”, si legge.