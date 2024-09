Il resort all’Addaura le gite e le borse | la bella vita di Messina Denaro con l’ultima amante Tra di noi ci chiamavamo Cuolì e Kokka

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un soggiorno in undell’Addaura a fine luglio del 2020. Quando Matteo, latitante da quasi 30 anni, entra nella struttura turistica in quel momento ci sono 1.000 ospiti. È la dolce, alla luce del sole, tra cene, vacanze e shopping, del latitante più ricercato d’Italia quella raccontata da una delle sue amanti. Una ricostruzione dettagliata, in parte contraddittoria, che la donna rende il 17 luglio dello scorso anno, sei mesi dopo l’arresto avvenuto il 16 gennaio precedente, poco più di due mesi prima della sua morte, il 25 settembre successivo. U Siccu, Diabolik, ma anche, come lo chiama lei: è l’ultimo soprannome scovato di, un vezzeggiativo usato nell’intimità dalla donna a cui si era presentato come Francesco Averna, medico anestesista di Palermo, divorziato e con due figlie cresciute da lui.