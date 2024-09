Il 1 ottobre inizia la campagna antinfluenzale 2024-2025

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il 1°la. A richiesta potranno essere somministrati anche l’Anticovid, l’Antipneumococco e l’AntiZoster, da offrire ai cittadini idonei per età o rischio. QuandolaVaccinale Ladi vaccinazione anti-influenzale inizierà il 1°. Dal 1°i cittadini aventi diritto potrannore a prenotarsi nel Centro Vaccinale più vicino, secondo le disponibilità mostrate dal portale di Regione Lombardia. Come prenotare Per accedere alle vaccinazioni è richiesta la prenotazione online sul portale di Regione Lombardia. In alternativa è possibile anche rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, se aderente (dal 7) o alle Farmacie sul territorio (dal 14).