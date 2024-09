Gad Lerner a La7 | Mi spaventa la posizione dell’Occidente che lascia fare a Israele il ‘lavoro sporco’ convinto di trarre benefici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Laè quella diil, pur nella consapevolezza che non c’è mai stata una carneficina di civili tanto grande, in tutto il secolo scorso, quanto quella di questi 11 mesi. Ma lo sta facendo anche per noi, è il ragionamento. E le operazioni militari, che in pubblico non possiamo approvare, speriamo ci convengano”. Gad, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, ha analizzato ciò che sta facendoin Medio Oriente e ladei principali Paesi occidentali in relazione sia alla guerra a Gaza sia alle recenti operazioni militari in Libano. “C’è chi addirittura pensa di dare il colpo all’Iran. A me tutto ciòmolto” ha aggiunto, “gli israeliani rispetto a un anno fa si sentono molto meno sicuri. E l’idea che con la forza militare si risolva la situazione in Libano è un’illusione”.