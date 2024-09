Dopo United Airlines anche Air France fa volare la rete di Starlink

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Tutto ciò che puoi fare a terra, presto potrai farlo a bordo di un aereoa 35.000 piedi, praticamente ovunque nel mondo”. Forse, vedendo sprizzare entusiasmo nelle parole del ceo diScott Kirby,Airha deciso di seguire la stessa strada. Dal prossimo anno la compagnia aerea transalpina sarà la prima in Europa ad avere a bordo dei suoi velivoli il servizio Wi-Fi satellitare, grazie all’accordo sottoscritto con. L’esperienza nella navigazione “sarà simile a quella terrestre” e, per i clienti Flying Blue, “completamente gratuito in tutte le cabine”, fa sapere la compagnia in un post. A breve quindi i vari Anuvu, Intelsat e Panasonic Avionics, che sfruttano i satelliti in orbita geostazionaria, saranno rimpiazziati.