Dal Comune di Livorno un premio alla medaglia d’oro nel salto triplo a Parigi Andy Diaz

(Di venerdì 27 settembre 2024)– Un altro riconoscimento per la medaglio olimpica delHernandez,di bronzo alle Olimpiadi di, sarà premiato dal sindaco Luca Salvetti e da Giovanni Giannone, presidente provinciale del Coni, lunedì 30 settembre alle 16 in sala cerimonie a palazzo comunale.è giunto in Italia da clandestino nel 2021, ha chiesto asilo politico e poi ottenuto la cittadinanza nel febbraio 2023. È stato tesserato dsocietà Libertas Unicusanoe il presidente Giovanni Giannone, delegato provinciale del Coni, lo ha preso sotto la sua ala. Nel frattempo,ha vinto la Diamond Legue, nel 2022 e nel 2023, e nel 2024 è il leader della disciplina con la misura di 17,61.è già stato premiato dal sindaco Luca Salvetti il 15 settembre del 2022 dopo la vittoria della finale della Diamond League a Zurigo.