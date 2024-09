Carla Bruni trés chic alla Paris Fashion Week

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024) Altro giro, altra corsa: una volta terminata la settimana della moda milanese è ora il turno di Parigi, prontissima a parlarci delle tendenzeche prenderemo ad amare in futuro. Tra gli eventi in programma spiccano i grandi nomi delle maison storiche accanto a brand emergenti, tutti egualmente meritevoli di essere ascoltati. E, mentre si vedono look inediti sfilare in passerella, i riflettori sono puntati anche sulle prime file deishow: queste sono dedicate ovviamente a volti di spicco del mondo dello spettacolo, dai quali si esigono entrate in scena epocali. È stato, così, nel cuore della notte parigina che tutta una schiera di celebrities vestite di lusso allo stato puro hanno assistito, nel quartier generale della maison,rivelazione delle tendenze primavera-estate 2025 secondo Yves Saint Laurent.