Via Galanti la protesta di un commerciante | I blocchi di cemento sono abusivi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Il titolare di un esercizio commerciale di via Napoli ha contattato la nostra Redazione per segnalare un particolare problema che intralcia le proprie attività e che, seppure non rientra nell’ambito della annosa questione di via Giuseppe Maria, comunque segnala questa arteria del rione Libertà ancora una volta agli onori della cronaca. In sostanza l’imprenditore lamenta di non poter accedere con i mezzi di trasporto ad una pertinenza della sua attività che insiste appunto in viain quanto, su suolo pubblico, un privato avrebbe collocato 4 manufatti disulla sede stradale impedendo di fatto l’accesso alla stessa. Questi manufatti sarebbero stati installati nel 2021 ed è proprio da quattro anni ormai che va avanti ladi questo piccolo imprenditore che finora non ha sortito alcun esito.