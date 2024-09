Vannacci in Liguria abbraccia un militante di CasaPound saluta Renato Bosetti della curva nord interista e ringrazia per i voti – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) A margine dell’incontro con Edoardo Rixi a Loano, per sostenere la candidatura del candidato del centrodestra di Lega e Fratelli d’Italia Marco Bucci in, l’ex-generale ed eurodeputato Robertotrova il tempo dire i suoi sostenitori. Con un “bene, benissimo” che non sembra di circostanza, accoglie eundiche sostiene, (probabilmente sovrastimando il peso elettoralepropria formazione), di aver indirizzato migliaia didestra radicale milanese. Insieme mandano dalla piazzetta del paese nel ponente ligure unmento e un saluto a