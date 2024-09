Temperature giù nel weekend poi torna il caldo ma solo al Centro-Sud

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 26 settembre 2024) AGI - I prossimi giorni vedranno l'Italia divisa in due tra maltempo sulle regioni del Nord e risalita di aria mite verso il-Sud. L'aumento termico, spiega ilMeteo Italiano, sarà peròtemporaneo in quanto nel corso dell'ultimodi settembre la perturbazione atlantica che spazzerà il Mediterraneo porterà anche un netto calo termico.in discesa anche di 8 gradi con anomalie negative fino a 3-4 gradi rispetto alle medie. La prossima settimana ci sarà una rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale proprio nei primi giorni del mese di ottobre. Gli ultimi aggiornamenti delMeteo Italiano però mostrano un flusso atlantico ancora piuttosto vivace che quindi potrebbe sostituire in poco tempo l'anticiclone con una perturbazione. Si prospetta comunque nella prima decade del mese un'alternanza tra queste figure.