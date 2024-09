LIVE PSG-Juventus Champions League calcio femminile in DIRETTA | in Francia per completare l’opera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi PSG-didi, partita di ritorno valida per la qualificazione alla fase a gironi. All’andata, allo stadio comunale Vittorio Pozzo-La Marmora di Biella, le bianconere hanno schiantato le parigine per 3-1 con una strepitosa prestazione di Cantore (autrice di un bel gol) e di Bergamaschi, sempre molto insidiosa in fase offensiva e decisiva in fase di copertura. Il PSG, invece, favorito sulla carta prima della partita di andata, non è riuscito ad imporre il proprio gioco nonostante le occasioni in area juventina non siano mancate. Non sarà una passeggiata, tuttavia, per le ragazze allenate da Massimiliano Canzi, confermare in terra transalpina al PSG Campus la prestazione della settimana scorsa.