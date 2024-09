Real Madrid lesione muscolare per Mbappé | tre settimane di stop

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Pessime notizie per il, che perde per treKylian. Gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante francese hanno infatti evidenziato unaal bicipite femorale della gamba sinistra. Sostituito nel finale di partita contro l'Alaves a causa di un fastidio alla parte posteriore della coscia sinistra,salterà dunque il derby contro l'Atleticoe tornerà solo dopo la sosta. "Non mi sembra grave" aveva commentato a caldo il tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti, che invece dovrà fare a meno del ragazzo per un lasso di tempo non indifferente.