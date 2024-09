Motocross Ad Maiora Racing Team i risultati e i miglioramenti dei giovani piloti di Cingoli nelle gare del 22 settembre

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nicolò Tobaldi e Greta Polita sono stati impegnati al Crossodromo “Tittoni” con ledel Trofeo delle Regioni e della Coppa Italia Femminile, insieme all’amico del club Giovanni Mancini. Matteo Frelli e Mattia Bastari hannoggiato al “Peverieri” di Jesi per il Trofeo Marche Uisp e Trofeo Autunno Mini. I commenti e i ringraziamenti del presidente e ds Mirko Tobaldi., 252024 – Quello appena trascorso è stato un weekend ricco di impegni per l’Ad. Nicolò Tobaldi e Greta Polita, infatti, hanno fatto parte della squadra Marche al “Trofeo delle Regioni Junior-Coppa Italia Femminile-Trofeo Avvenire” che si è disputato in casa, al Crossodromo “Tittoni” di, alla presenza anche dell’amico Giovanni Mancini. Al “Peverieri” di Jesi, invece, Matteo Frelli e Mattia Bastari hanno preso parte al Trofeo Marche Uisp e al Trofeo Autunno Mini.