Marcianise inaugurato lo sportello Alam Sovraindebitamento

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutolo; losi trova alla via Pietro Toselli civico 14 e fa seguito alla costituzione dell’O.C.C. di cui alla Autorizzazione del Ministero della Giustizia n. 420 p.d.g. del 19/10/2023. L’Organismo di Composizione delle crisi da sovra indebitamento è aperto ai cittadini e le imprese sovra indebitate e che non riescono a onorare i propri debiti. Loè uno strumento pensato appositamente per i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare: si tratta cioè dei consumatori, delle piccole e medie imprese, dei commercianti, degli artigiani, dei professionisti, degli imprenditori agricoli e degli enti privati non commerciali con problemi da sovra indebitamento.