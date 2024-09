L’Inter anti Udinese con cambi? Inzaghi ricerca un elemento – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sabatogiocherà contro l’nel match valido per la sesta giornata di Serie A.vuole rivedere la sua vera squadra. CERCASI EQUILIBRIO E SOLIDITÀ – In collegamento da Appiano Gentile, Andrea Paventi si esprime sulle difficoltà nerazzurre. Ora arriva la partita contro l’: «La forza delera questo grande equilibrio tra efficacia offensiva e solidità difensiva. La fase difensiva, non circoscrivile solo ai tre, ha prodotto una squadra più fragile. Ci sono stati anche errori individuali, da Bisseck a Sommer fino allo stesso Pavard. Fa parte della storia di questa squadra: quando vince lo scudetto è sempre stata solida. Udine sarà una tappa importante per ritrovare questa solidità che cerca ovviamente Simone. Ci saranno probabilmente deia centrocampo, uno obbligato: ossia quello di Nicolò Barella».