Empoli vs Fiorentina | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. C’è grande attesa per il derby toscano che vede insolitamente i padroni di casa nei piani alti della classica e i viola invece costretti a rincorrere.vssi giocherà domenica 29 settembre 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Castellani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Momento magico per i padroni di casa che stanno tenendo un ritmo da alta classifica con 9 punti conquistati in sei partite. La squadra di D’Aversa è ancora imbattuta ed ha fermato avversari di rango, vincendo contro la Roma in trasferta, e pareggiando contro la Juventus davanti al proprio pubblico. Per completare l’opera è arrivata anche la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia a spese del Torino. Non altrettanto si può dire per i viola, il cui inizio è stato balbettante.