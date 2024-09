Ecco quale sarà la sorpresa che farà deragliare Kamala | Clinton la profezia inquietante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) C'è complottismo e complottismo, quello che arriva da ambienti considerati di destra, deprecabile, risibile, ignorante e pericoloso, e quello che arriva dalla sinistra, predittivo e coniugato generalmente sottoforma di allarme per la democrazia. In America il complottismo viene chiamato “conspiracy theory”, teoria della cospirazione, ed è una definizione che calza perfettamente con le sparate di ieri di Hillaryin seno allaGlobal Initiative, evento organizzato dalla fondazione del marito ex presidente Bill durante l'Assemblea generale dell'Onu. Secondo l'ex segretario di Stato di Obama a ottobre salterà fuori qualcosa di grosso «per farela corsa di». «Non so di cosa si tratta», ha aggiunto lacon aria di chi comunque qualcosa sa, «maenorme, e dobbiamo essere pronti ad affrontarla».