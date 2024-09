Anche Inzaghi punta sulle seconde linee

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Oggi è Coppa Italia, sabato 5 ottobre, alle 15, sarà invece campionato: fra Pisa e Cesena, quindi, quello di oggi è solo il primo di due scontri ravvicinati. All’ Arena Garibaldi, oggi, è annunciato un pubblico numericamente poco significativo, in effetti la collocazione oraria in pieno pomeriggio di un giorno feriale non si presta a richiamare molti tifosi. È una occasione per conoscere meglio l’avversariose ovviamente Filippoe Michele Mignani sanno già praticamente tutto ciò che serve. I toscani in modoun pò inatteso guidano la classifica del campionato di B, sono ancora imbattuti grazie alle quattro vittorie e due pareggi finora conquistati. Il Pisa possiedeil migliore attacco del girone con dodici gol messi a segno, sette sono le reti subite, come il Cesena.